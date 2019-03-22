Kaymakam Pektaş, Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti

Şarkışla
Kaymakamı Akif Pektaş, down sendromlu çocuklara ziyarette bulundu.
Kaymakam Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Karakış, Şarkışla Devlet Hastanesi
Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem ve Hastane Müdürü Özcan Uzundal, down sendromlu çocukları evlerinde ziyaret etti.
Pektaş, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza hayatlarında yardımcı olmak ve onlara daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak bizlere mutluluk vermektedir. Bu vesileyle çocuklarımıza sağlıklı, mutlu hayatlar diliyorum." dedi.
Pektaş, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Şarkışla, Güncel
Kaynak: AA