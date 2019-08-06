Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Wushu, Sanda ve Tao Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti.

06.08.2019 12:28 Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Wushu, Sanda ve Tao Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti.
Ankara'da yapılan ve 11 ülkenin mücadele ettiği şampiyonaya katılan Elif Fit Spor Kulübü'nden 1'i erkek 8 milli takım sporcusu, 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyayla ilçeye döndü.
Sporcular, antrenörleri Samet ve Şengül Şahin ile Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti.
Antrenör Şengül Şahin, sporcularına güvendiklerini belirterek, "Önümüzdeki yılki Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlıklarımız başladı. İnşallah oradan da derecelerle döneceğiz." dedi.
Pektaş da sporcuların başarıların devamını beklediklerini belirtti.

Şarkışla, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:28   Geleneksel tatlılar bayram sofraları için hazırlanıyor
13:27   Denizde kaybolan 17 yaşındaki Enes aranıyor
13:27   Fabrikada amonyaktan etkilenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı
13:27   THY kabin ekipleri yeni üniformalarıyla göz kamaştırdı
13:26   İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
13:25   Şemsi Denizer mezarı başında anıldı
13:25   "Yeşil Altın"da hasat dönemi başladı