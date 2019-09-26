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Kaymakam Pişkin, arıcılarla bir araya geldi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da bir grup arı yetiştiricisiyle bir araya geldi.

26.09.2019 16:52Kaymakam Pişkin, arıcılarla bir araya geldi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da bir grup arı yetiştiricisiyle bir araya geldi.

Tosya Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, ilçedeki bir grup arı yetiştiricisiyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İlçemizdeki arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim miktarının artırılması, arıcılarımızın yaşamakta olduğu çeşitli sorunların ve üretim faaliyetleri sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle, hem mevzuat gereği birtakım vergi muafiyetlerine sahip olan hem de bu konuda yapılacak proje başvurularının sahibi ve uygulayıcısı olabileceği için, bütün arıcılarımızı birlikte oluşturacağımız bir kooperatif çatısı altında bir araya getirme yönündeki düşüncemizi kendileriyle paylaştık. Daha geniş katılımlı yapacağımız bir sonraki toplantıda bu önerinin hayata geçirilmesi için hemfikir olduğumuz değerli üreticilerimize, görüş ve önerileriyle sürece sağladıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum." - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kaymakamlık, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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