Kaymakam Pişkin, Çalışmaları Denetledi

Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, Köylere Hizmet Götürme Birliği
(KHGB) çalışmalarını denetledi.
Kaymakam Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilkuyu ve Mısmılağaç köylerinde, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmanın aralıksız devam ettiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Köylerimizi daha sağlıklı, daha modern ve daha yaşanılabilir bir hale getirmek için 2018 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında, Kilkuyu ve Mıslılağaç köylerimize 2 adet 30 tonluk içme suyu deposu ile Mısmılağaç Köyümüze 2 bin 200 metre isale hattı döşemek için yaptığımız kazı çalışmaları devam ediyor. Köylülerimizin sağlıklı içme suyuna kolayca ulaşabilmesi adına yaptığımız çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak iki köyümüzün daha içme suyu sorununu çözeceğiz."
Denetlemelerde, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci
de hazır bulundu.
Deniz Pişkin,Tosya,Köylere Hizmet Götürme Birliği