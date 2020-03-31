Kaymakam Pişkin'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.
31.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:45
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Pişkin, kampanyaya 1 maaşını bağışladığını açıkladı. - KASTAMONU
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Pişkin, kampanyaya 1 maaşını bağışladığını açıkladı. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA