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Kaymakam Pişkin'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

31.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:45
Kaymakam Pişkin'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Pişkin, kampanyaya 1 maaşını bağışladığını açıkladı. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Tosya, Ekonomi
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