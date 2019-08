Kaymakam Pişkin, halk günü toplantısı düzenledi

Her hafta Pazartesi günleri Tosya Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan "Halk Günü Toplantıları" vatandaşların yoğun ilgi ve katılımıyla devam ediyor.Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin tarafından her hafta Pazartesi günleri Halk Günü Toplantısı düzenleniyor. 15.00 ila 17.00 saatleri arasında yapılan Halk Günü Toplantısına vatandaşların yoğun katılım gösteriyor. Halk Günü Toplantısının ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Halkımızın gerek genel kamu hizmetlerinin kapsamıyla gerekse tamamen özel durum ve şahsi meseleleriyle ilgili her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini baş başa yaptığımız görüşmelerle doğrudan kendilerinden dinleme fırsatı bulduğumuz halk günü toplantılarında, elimizdeki imkanlar doğrultusunda çözebileceğimiz sorunları çözüyor, çözemediğimiz konularda ise vatandaşlarımıza yol-yöntem gösterme şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen vatandaşlarımızın sorununa yardımcı olamasak bile, onları güler yüzle karşılamış ve samimi ilgiyle dinlemiş olmamızdan ötürü mutlu ayrıldıklarını görüyor ve biz de buna vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - KASTAMONU