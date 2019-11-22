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Kaymakam Pişkin ihtiyaç sahibi yaşlı karı kocanın eşyalarını teslim etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşın eşyalarını Kaymakam Deniz Pişkin teslim etti.

22.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:53Kaymakam Pişkin ihtiyaç sahibi yaşlı karı kocanın eşyalarını teslim etti
'nun ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşın eşyalarını Kaymakam Deniz Pişkin teslim etti.

Tosya ilçesinde Pazartesi güleri 14.00-17.00 saatleri arasında "Halk Günü" düzenleyen Kaymakam Deniz Pişkin ihtiyaç sahiplerini bizzat dinleyip başvurularını alıyor. Geçtiğimiz halk günü toplantısında ilçenin Kargın Köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Yakup Amca Tosya Kaymakamlığına gelerek evinde kullanacak eşyasının olmadığı ve eşya ihtiyacının olduğunu belirterek sorun ve sıkıntılarını Kaymakam Deniz Pişkin'e iletmişti.

Yakup Amca'nın dertlerini sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Deniz Pişkin, başvurusunu aldı. Talep edilen eşyaların kendisini ulaştırılacağını belirten Kaymakam Pişkin, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğuna dikkat çekti.

Eşyaları hızlıca temin eden Kaymakam Deniz Pişkin, Yakup Amca'nın ikamet ettiği ilçenin Kargın Köyü'ne giderek eşyaları teslim etti. Eşyaların teslim edilmesinin ardından Yakup Amca'nın evine misafir olan Kaymakam Deniz Pişkin, bir süre sohbet ederek sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Eşyaların teslim edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin; "Halk gününde sıkıntı ve taleplerini dinlediğimiz Kargın köyümüzden 88 yaşındaki Yakup Amcaya ve eşi Safiye Teyzeye, güzel bir sürpriz yapalım dedik. Bugün, bizden istedikleri ev eşyalarını da temin ederek evlerine konuk olduk.İnsanoğlu için gönül almak kadar güzel, dua almak kadar hayırlı bir şey yok" diye konuştu. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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