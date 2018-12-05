Kaymakam Pişkin'in Okul Ziyareti

Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
Okul müdürü Mustafa Delebe'den okul ve öğrenciler hakkında bilgi alan Kaymakam Pişkin, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerinin, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı ara insan gücünün karşılanmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.
Gelişmekte olan bütün ülkelerde iyi eğitilmiş insan gücünün kalkınmanın temel araçlarından biri olarak kabul edildiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"İşverene ve eğitim alan kişilere pek çok avantajlar getiren kanun sayesinde mesleki eğitim merkezlerinde adeta çırak öğrenci patlaması yaşandı. Çırak öğrencilere devlet tarafından her ay 290 lira maaş ödenmesi başta olmak üzere, kanunun hem işverene hem de eğitim gören kişilere sağladığı avantajlar sayesinde ilçe sanayimizin eleman ihtiyacı da karşılanmış oldu. Kanun çıkmadan önceki yıllarda iş yerleri adeta çalıştıracak eleman bulamazken, gelinen noktada bazı iş yerlerinde birden fazla çırak öğrenci çalışmaya başladı. Mezun olan çırak öğrencilere iş yerleri açmaları halinde 50 bin lira hibe verilecek olması, geleceklerini de garanti altına almaktadır." Kaymakamlık
olarak önceliklerinin eğitim öğretim olduğunu kaydeden Pişkin, "Bu anlamda, mesleki eğitim merkezlerinin öğrencilerle dolu o eski günlerine dönmeye başlamasını, üreterek kalkınmayı hedefleyen Türkiye
'miz için çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum." diye konuştu.
İncelemelere, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci
de katıldı.
Deniz Pişkin,Tosya
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:33