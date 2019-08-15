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Kaymakam Pişkin, KÖYDES yatırımlarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

15.08.2019 14:13 Kaymakam Pişkin, KÖYDES yatırımlarını inceledi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımına başlanan alanlarda incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ayrıca buralarda görevliler tarafından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Pişkin, "2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımına başlanan alanlarda incelemelerde bulunduk. KÖYDE ödenekleri kapsamında Çakırlar Merkez Mahallesine 20 tonluk içme suyu deposu, 10 tonluk transfer deposu, bin 50 metre isale hattı, yangın dolabı ve 120 metre yangın hortumu yapımı devam ediyor. Ayrıca Çakırlar Şemsettin ve Sazdağı Mahallelerine 40 metre drenaj, 20 tonluk içme suyu deposu, 3 bin 420 metre isale hattı, yangın dolabı ve 120 metre yangın hortumu alımı ve yapım işlerini yerinde inceledik. Yüklenici firma yetkilileri ve köy muhtarından çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bu yılki KÖYDES çalışma programları kapsamında yine Çakırlar Köyümüzde 4 kilometrelik beton yol yapımına başlanacak" diye konuştu. - KASTAMONU

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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