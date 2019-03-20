Kaymakam Pişkin, Öğrencilerle Fidan Dikti

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde 21 Mart
Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin
, öğrencilerle fidan dikti.
Pişkin, ağaç dikme etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Üçoluklar Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası'nda öğrencilerle 100 çam fidanının toprakla buluşturduklarını söyledi.
Çevreye ve doğaya duyarlı bir geleceğin inşası için çocuklara erken yaşlarda ağaç sevgisinin aşılanmasının gerektiğini vurgulayan Pişkin, şöyle devam etti:
"Yeni yetişen nesilde ağaç sevgisi ne kadar iyi oturursa geleceğimiz de o kadar huzurlu ve aydınlık olur. Önemli olan çocuklara ağaç sevgisini aşılamaktır. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Bir ülkenin en önemli yer üstü kaynaklarından olan ormanlar, doğal dengenin korunması ve yaşamın sürdürülebilmesinde hayati öneme sahiptir. Bu sebeple çok uzun bir süreç ve emek sonucunda oluşan ormanlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz."
Pişkin, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından bu kapsamda düzenlenen etkinlikte Tosya Fen Lisesi ve Namık Kemal
Ortaokulu öğrencileriyle fidan diktiklerini kaydetti.
Tosya Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı ise çocukların ormanı ve yeşilliği unutmaması amacıyla bu tür etkinlikleri sık sık düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci
, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
21 Mart, Kastamonu, Tosya, Güncel
Kaynak: AA