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Kaymakam Pişkin, öğrencilerle kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyası kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

13.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:28Kaymakam Pişkin, öğrencilerle kitap okudu
Kaymakamı Deniz Pişkin, "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyası kapsamında öğrencilerle kitap okudu.
Pişkin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
5-A sınıfında öğrencilerle birlikte kitap okuyan Pişkin, daha sonra onlarla okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi üzerine sohbet etti.
Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var " kampanyasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Kampanyanın her kesimden yoğun destek gördüğünü dile getiren Pişkin, "Kendimize ve başkalarına saygı duymayı öğrenmek, yüreğimizi ve aklımızı, doğa ve insanlık sevgisiyle doldurmak, dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfedebilmemiz için kitaplarla olan yolculuğumuz sürüyor." dedi.
Kitap okuma etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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