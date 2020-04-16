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Kaymakam Pişkin sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin yiyecek bıraktı.

16.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:41
Kaymakam Pişkin sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin yiyecek bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların kapanması ve evde kal çağrıları nedeniyle sokak hayvanları da sahipsiz kalarak yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başladı. Hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekmesi üzerine harekete geçen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin sokak hayvanlarına mama ve yiyecek bırakarak onları doyurdu.

Sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaya devam edeceklerinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "Salgının yayılmaması için yapılan 'Evde Kalın' uyarılarının büyük ölçüde karşılık bulduğu Tosya'da kafe ve restoranların da kapanması, sahipsiz canların besin bulmasını zorlaştırıyor. İçinde bulunduğumuz bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için bugün yaptığımız gibi belli noktalara düzenli olarak mama, yiyecek ve su bırakmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel
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