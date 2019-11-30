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Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, deriye hayat vererek sanata dönüştüren ve Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında devlet sanatçısı olan 3 engelli bireyi atölyede ziyaret etti.

30.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:26Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti
Manisa'nın ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, deriye hayat vererek sanata dönüştüren ve Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında devlet sanatçısı olan 3 engelli bireyi atölyede ziyaret etti.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında devlet sanatçısı olan 3 engelli bireyi atölyede ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleneksel El Sanatları" kategorisinde "Deri İşleme Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen bedensel engelli Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz, atölyeyi ziyaret eden Kaymakam Sağlam ve Başkan Yardımcısı Karaoğlu'na hazırladıkları eserler hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Karaoğlu, deri atölyesinin Salihli Belediyesi'nin desteğiyle açıldığını ve 7 yıldır faaliyeti sürdürdüğünü söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten devlet sanatçısı Aysel Caferoğlu, deri sevdalısı 3 arkadaşın yıllar önce bir araya gelip, gönül verdikleri el sanatları işine başladıklarını, kendilerini geliştirerek, el sanatlarında Türkiye'de önemli bir noktaya geldiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu unvanla da ispatlamış olduklarını dile getirdi.

El emeği göz nuru eserleri çok beğendiğini ifade eden Kaymakam Sağlam, "Deriye adeta hayat vererek sanata dönüştüren ve Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında 'Devlet Sanatçısı' unvanı alan Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz'u tebrik ediyorum. Salihli Belediyesinin katkılarıyla kurdukları deri atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla deriyi sanatla birleştirip hem göz kamaştırıcı eserler yapan, hem de engelleri ortadan kaldıran devlet sanatçılarımıza çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - MANİSA

Kültür Bakanlığı, Mehmet Kamil, Salihli, Güncel

Kaynak: İHA

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