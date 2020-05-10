Haber, Son Dakika, Haberler

Kaymakam Şahin, annelerin gönlünü aldı

Aydın Efeler ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program yapan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ilçedeki şehit analarını ve asırlık çınarları ziyaret etti.

Kaymakam Şahin, annelerin gönlünü aldı
10.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:12
Aydın Efeler ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program yapan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ilçedeki şehit analarını ve asırlık çınarları ziyaret etti. Aydın Vefa Sosyal Destek Programı kapsamında hizmet veren hanımların da anneler gününü kutlayan Kaymakam Şahin, "Varlık sebebimiz olan analarımızın hakkı ödenemez. Her ne kadar bu günü Anneler Günü olarak kutlasak da 365 gün 6 saat Ana'nın yerini anadan başka hiçbir varlık dolduramaz" dedi.

Anneler günü programına Aydın Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret ederek başlayan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, burada görev yapan hanımlara çiçek takdim ederek Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in selamını iletti. Analığın çok kutsal bir vazife olduğunu ve bir canlı için anasının yerine tutabilecek anasından başka kimsenin de olamayacağını belirten Kaymakam Şahin, "Cennet anaların ayağının altındadır" hadisi ile müjdelenmiş anaların kıymetinin iyi bilinmesini isteyerek devlet olarak da her zaman anaların yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi.

Vefa Sosyal Desteg Grubu'ndaki programının ardından 15 Temmuz Şehidi Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve Şehit Cumhur Yılmaz'ın annesi Aysel Yılmaz'ı evinde ziyaret edip gönüllerini alan Kaymakam Şahin, daha sonra İlçeye Bağlı Savrandere'de yaşayan asırlık çınarlar Fatma Gümen ve Ayşe Karabulut kardeşleri yataklarında ziyaret etti.

Annelerin gönlünü alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in selamlarını ileten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, annelere çeşitli hediyeler sundu.

Kaymakam Şahin ayrıca, 22 Mart günü hizmete başlayan Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu olarak sadece Efeler'de yaklaşık 16 bin kişiye hizmet ulaştırdıklarını belirterek bu süreçte fedakarca çalışan tüm ekibe teşekkür etti. - AYDIN
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!

Kaynak: İHA

Etiketler: Anneler Günü, Cemal Şahin, Efeler, Aydın, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirleri gevşeten Almanya’da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa’da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Hazal Kaya, Anneler Günü’nde oğlu Fikret Ali’yle fotoğraf çektirdi Haber
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Ankara’da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti Haber
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda ’Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım’ düşüncesi başladı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu Haber
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
Haberler››Güncel››Kaymakam Şahin, annelerin gönlünü aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: Başkan Gültak'tan şehit annelerine ziyaret - Haber 18:54: Kızılay gönüllülerinden 90 yaşındaki Fatma nineye Anneler Günü kutlaması - Haber 18:54: Çınar'da 250 aileye gıda yardımı - Haber 18:52: Nevşehir Valisi Aktaş'ın Anneler Günü ziyaretleri - Haber 18:50: Pamukkale'de şehit annelerine büyük vefa - Haber 18:22: Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi - Magazin 18:20: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz - Haber 18:11: Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 14:43: Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı - Haberler