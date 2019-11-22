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Kaymakam Şahin'den Ayten Nine'ye ziyaret

Aydın Efeler ilçe merkezinde yıkılan evinin önündeki kaldırımda yaşayan ve geçtiğimiz hafta Kaymakam Cemal Şahin tarafından ikna edilerek huzurevine yerleştirilen 81 yaşındaki Ayten Çam sıcak yuvaya kavuştu.

22.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:27Kaymakam Şahin'den Ayten Nine'ye ziyaret
ilçe merkezinde yıkılan evinin önündeki kaldırımda yaşayan ve geçtiğimiz hafta Kaymakam Cemal Şahin tarafından ikna edilerek huzurevine yerleştirilen 81 yaşındaki Ayten Çam sıcak yuvaya kavuştu. Huzurevine giderek Ayten Nine'ye ziyaret eden Kaymakam Şahin'e 3 hafta önce zor ikna edilen yaşlı kadın bol bol teşekkür etti.

Ayten Çam Nine'nin durumu ile ilgili haberi okuduğu andan itibaren konunun takipçisi olduğunu belirten Efeler kaymakamı Cemal Şahin, "Ayten Ninemiz alışık olduğu o zorlu hayattan bir türlü vazgeçmek istemedi. Görevlilerimizin huzurevine götürme teklifini kabul etmeyince 5 Kasım günü bizzat kendim yanına gidip Ayten Nine ile görüşüp huzurevine yerleşmesine ikna etmiştik. Şimdi Ayten Ninemiz en iyi şekilde bakılıyor. Keyfi de yerinde. Zaman zaman kendisine ve huzurevinde kalan diğer büyüklerimize ziyaret edip gönüllerini almaya çalışıyoruz" dedi.

"Bol bol teşekkür etti"

Aylar sonra kaldırımdaki kartonlardan oluşan yatağı yerine huzurevinde kendisi için hazırlanan döşeğinde ve sıcacık odasında farklı bir hayata başlayan 81 yaşındaki Ayten Çam, kendisine ziyarete gelen Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile bol bol sohbet etti. Huzurevine yerleştirildiği gün evininin önünden ayrılmak istemediği gerekçesi ile kaymakam Şahin'e sitem eden Ayten Nine bugün Kaymakam Kaymakam Şahin'e bol bol teşekkür edip dua ederken huzurunun yerinde olduğunu belirtti.

Yetkililer, Ayten Nine'nin huzurevine ve arkadaşlarına uyum sağladığını, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirttiler. - AYDIN

Cemal Şahin, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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