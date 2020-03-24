Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi - Haberler

Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bütün dünyayı ve ülkeyi tehdit eden korona virüs ile ilgili siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

24.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:24
Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi
Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bütün dünyayı ve ülkeyi tehdit eden korona virüs ile ilgili siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP Lapseki İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İyi Parti Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun ve DP Lapseki İlçe Başkanı Yüksel Üstünalp katıldı. Toplantının ardından kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu zorlu dönemi bir an önce atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evde kalması, kişisel hijyene çok önem verilmesi, sosyal mesafe kuralının önemsenmesi, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kendileriyle ilgili devletimizin getirdiği kurallara uyması gerektiğini kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kaymakamlık, AK Parti, Lapseki, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: Antalya Sahte para ile alışveriş yapan şüpheliler yakalandı - Haber 13:43: ANTALYA Bir ayda 3 defa hırsızlıktan yakalandılar - Haber 13:42: İran'da bir teknede 41 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber 13:42: Kırşehir'de kısa çalışma ödeneği başvuruları internet üzerinden başladı - Haber 13:41: Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading