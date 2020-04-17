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Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, tarım üreticilerini ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını dinledi.

17.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:09
Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti
Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, tarım üreticilerini ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ile birlikte Dalama, Kardeşköy ve Mesutlu Mahalleri'ndeki pitaya ve çilek üreticilerini ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Şahin, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkemizde bir takım kısıtlamalara gidilirken diğer yandan da tarımsal ve ekonomik üretimin sürdürülebilmesi gerekmektedir. Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu zorlu süreci de hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Bu dönemde tarımsal üretiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Üreticilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Esen, Cemal Şahin, Efeler, Güncel
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