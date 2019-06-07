Kaymakam Şahin, trafik denetimi

Bahşılı
Kaymakamı Zikri Şahin
, trafik denetimi yaptı.
Bahşılı- Kulu
kara yolu Karaahmetli
Kavşağı'nda yol emniyet kontrolü yapan jandarma ekiplerini denetleyen Şahin, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakam Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu söyledi.
Güvenlik güçlerine başarı dileyen Şahin, "Ramazan Bayramı
tatili boyunca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Görevlileri denetledik. Uyarılarda bulunduk." diye konuştu.
Kaymakam Şahin, yolculuk yapan bazı şoför ve yolcularla da sohbet etti.
Kaynak: AA
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