07.06.2019 17:59
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Kaymakam Şahin, trafik denetimi

Kaymakam Şahin, trafik denetimi

Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, trafik denetimi yaptı.

Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, trafik denetimi yaptı.
Bahşılı- Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda yol emniyet kontrolü yapan jandarma ekiplerini denetleyen Şahin, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakam Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerine başarı dileyen Şahin, "Ramazan Bayramı tatili boyunca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Görevlileri denetledik. Uyarılarda bulunduk." diye konuştu.

Kaymakam Şahin, yolculuk yapan bazı şoför ve yolcularla da sohbet etti.
Kaynak: AA
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