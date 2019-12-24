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Kaymakam Sancaktutar'dan okul ziyareti

Bitlis'in Güroymak Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

24.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:39 Kaymakam Sancaktutar'dan okul ziyareti
'in Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlçedeki okulları ziyaret etmeye devam eden Kaymakam Sancaktutar, Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek Okul Müdiresi Keziban Erdem ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Sancaktutar, okulun genel durumu ve eğitimle ilgili yöneticilerden bilgiler alarak, sınıfları ziyaret etti. Daha sonra elektrik, mobilya, motor, bilişim ve metal atölyelerini gezen Kaymakam Sancaktutar, yapılan faaliyetleri yerinde inceledi. Kaymakam Sancaktutar, "Ülkemizde ekmek sahibi olmanın yolu mesleki eğitiminden geçiyor. İlçemizde sanayinin gelişmesi, iş istihdamının olması için de mesleki eğitime önem verilmesi gerekir. Bizde kaymakamlık olarak meslek lisemize gereken önemi verip destekleyeceğiz" dedi.

Mesleki eğitimin önemini anlatan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ise, "Mesleki eğitime tüm dünyada büyük önem verilmektedir. Meslek liseleri güzide okullardır. Ara eleman ve üst düzey eleman yetiştiren okullardır. Öğretmen ve öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kendilerine başarılar diliyorum. Bizde bu anlamda mesleki eğitim bünyesindeki öğrencilerimize destek veren, meslek liselerimize katkı sağlayan kaymakamımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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