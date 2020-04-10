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Kaymakam Sancaktutar, geçici hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, geçici hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

10.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:41
Kaymakam Sancaktutar, geçici hayvan barınağında incelemelerde bulundu
Bitlis 'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, geçici hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sancaktutar, beraberindeki Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, İlçe Jandarma Komutanı R. Murat Kılıçarslan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Erbil Başar ile belediye tarafından geçici olarak kullanıma açılan hayvan barınağında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Sancaktutar, sokak hayvanlarının başıboş bırakmayacaklarını belirterek, "Sokak hayvanları ile ilgili en önemli sorunların üremelerin kontrol edilememesi ve hayvanların kayıt altına alınamamasıdır. Çözümün tüm ilgili kuruluşların ortak çalışması ile mümkün olabilir. Bu konuda her türlü desteğe hazırız" dedi.

Öte yandan, AHBAP Derneği de hayvan barınağında yapımları devam eden kulübeler için yardımda bulunacakları açıkladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Güroymak, Bitlis, Güncel
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