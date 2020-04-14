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Kaymakam Sarı, belediyenin yaptığı yatırımları gezdi

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye tarafından yapımı tamamlanan ve halen inşaat çalışmaları devam eden yatırımları gezdi.

14.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:08
Kaymakam Sarı, belediyenin yaptığı yatırımları gezdi
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye tarafından yapımı tamamlanan ve halen inşaat çalışmaları devam eden yatırımları gezdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ile inşaat çalışmaları devam eden ve kısa süre içerisinde hizmete sunulması beklenen mezbahane inşaatını gezen Sarı, yetkililerden bilgi aldı.
Suşehri'nin Tarım ve Hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olması için herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Sarı, "35 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan kesiminin yapılacağı, toplamda bin 285 metre kapalı alana sahip mezbahane inşaatının hızlı şekilde devam etmesinden dolayı çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Sarı, daha sonra inşaat çalışmaları tamamlanan atık su arıtma tesisini ve içme suyu arıtma tesisini gezdi.
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise amaçlarının Suşehri halkına güzel hizmetler bırakmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fazlı Yüksel, AK Parti, Suşehri, Güncel
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