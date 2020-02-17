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Kaymakam Sarı karla mücadele çalışmalarını denetledi

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, karla mücadele çalışmalarını denetledi.

17.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:58Kaymakam Sarı karla mücadele çalışmalarını denetledi
Kaymakamı Hidayet Sarı, karla mücadele çalışmalarını denetledi.
İlçe Özel İdare ekiplerince köy yollarında sürdürülen çalışmaları denetleyen Kaymakam Sarı, kardan dolayı kapanan Akıncı, , Taşbayır köylerinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Karla mücadele çalışmalarının 4 ayrı ekiple yapıldığını belirten Sarı, "Özellikle hasta ihbarı gelen köy yollarını hemen açıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden canla başla çalışıyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı zaman zaman devam ediyor. Fedakarca çalışan ekiplerimizi tebrik ediyorum. " dedi.

Günlüce, Suşehri, Güncel

Kaynak: AA

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