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Kaymakam Sarı, kursiyerlerin yıl sonu etkinliğine katıldı

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursiyerlerinin düzenlediği programa katıldı.

27.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:49 Kaymakam Sarı, kursiyerlerin yıl sonu etkinliğine katıldı
Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursiyerlerinin düzenlediği programa katıldı.

Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program da Kaymakam Sarı ve beraberindekiler kurslarını başarı ile tamamlayan aşçıların yemek stantlarını gezdi. Kursiyerlerden yapılan yöresel yemeklerle ilgili bilgi alan kaymakam Sarı emek ve gayretleri ile bir birinden güzel yöresel yemekleri yapan bayanları tebrik etti.

Stantların gezilmesi sonrasında Kursiyerler tarafından hazırlanan Keşkek,yüzük çorbası,içli köfte, gözleme, su böreği gibi yöresel yiyecekler davetlilere ikram edildi.

Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Aşçı yardımcılığı yıl sonu etkinliğine Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, İlçe Sağlık müdürü Ahu Sarı, Ak Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci, Jandarma Komutanı Binbaşı Kasım Öztürk, Milli Eğitim Müdür v. Erol İsen, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ümit Kavgacı, İlçe Gençlik ve Müdürü Sabahattin Güzel, Emniyet amiri Recep Kartal, Tahir Belde başkanı Mahmut Kamiloğulları, Yücekapı Belde Başkanı Nurettin Öztürk, Yayladüzü belde başkanı Selami Demirtaş,Halk Eğitim Müdürü Kemal Kahraman, Halk Eğitim Müdür yardımcısı İbrahim Mete ve davetliler katıldı. - AĞRI

Eleşkirt, Güncel

Kaynak: İHA

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