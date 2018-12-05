Kaymakam Şatıroğlu'ndan Meslektaşı Çatak Kaymakamı Türkmen'e Ziyaret

Van
'ın Bahçesaray
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu beraberindekiler ile birlikte Çatak
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
'i ziyaret etti.
Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, beraberinde Bahçesaray Cumhuriyet Başsavcısı ve Bahçesaray İlçe Jandarma
Komutanı ile birlikte son kaymakamlar kararnamesi ile Çatak ilçesine atanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i Kaymakamlık
makamında ziyaret etti. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın
, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan
Karakoç eşlik etti. Türkmen, Kaymakam Şatıroğlu ve beraberindekiler ile bir süre kaymakamlık makamında sohbet etti. İlçenin genel durumu hakkında meslektaşına bilgi veren Çatak Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Şatıroğlu ve beraberindekiler ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı. - VAN
Van,Hamza Türkmen,Çatak
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:57