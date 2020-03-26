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Kaymakam Sayar'dan öğretmen ve öğrencilere mektup

Öğrenciler Kaymakam Sayar'a videolu yanıtı Kaymakam Sayar'da öğretmen ve öğrencilere mektup Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zamanlarını evde geçiren öğretmen ve öğrencilere mektup yazdı.

26.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:18
Öğrenciler Kaymakam Sayar'a videolu yanıtı Kaymakam Sayar'da öğretmen ve öğrencilere mektup
Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zamanlarını evde geçiren öğretmen ve öğrencilere mektup yazdı.
Kaymakam Sayar, öğretmenler için kaleme aldığı mektubunda tüm dünyaya yayılan koronavirüsün nedeniyle Türkiye'de bir takım tedbirlerin alındığını anımsattı.
Bu kapsamda eğitim öğretime ara verme ve uzaktan eğitime geçme zaruretinin doğduğunu ifade eden Sayar, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Devam eden bu sürecin çok sevdiğiniz öğrencilerinizden uzak kalmanıza neden olmakta. Umuyorum ki alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın tedbirlere riayetleri ile birlikte bu süreci hızlı bir şekilde atlatacağız. Değerli öğretmenim, eğitim ve öğretime tekrar başladığımızda sizleri sağlıklı bir şekilde aramızda görmeyi arzuluyoruz. Lütfen kendi sağlığınıza ve çevrenizde bulunanların sağlığına dikkat ediniz. Toplumun yol göstericisi, rehberi ve inşasını sağlayan sizlerin, bu sürecin hızlı ve etkili atlatılabilmesi için desteğinize ihtiyacımız olacak. Bu süreçte lütfen Sağlık Bilimi Kurulunun tavsiyelerini uygulayarak çevrenizde sizlere bakarak davranış geliştiren kişilere yol gösteriniz. Çevrenizde bulunan ve alınan tedbirlere özen göstermediğini gördüğünüz kişileri lütfen kullanabileceğiniz en güzel ifadeler ile uyarınız."
Sayar, öğrencilere gönderdiği mektubunda ise tüm öğrencilerin uzaktan eğitime katılmasını istedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında öğrencilerin yetkililerin uyarılarına uymaları gerekiğini vurgulayan Sayar, şunları kaydetti:
"Senin de bildiğin gibi dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde ve bizim ülkemizde koronavirüs adında yeni bir virüs salgın haline geldi. Ne yazık ki bu virüs özellikle yaşlılarımız için tehlike arz ediyor. Lütfen dedeni, nineni ve varsa birlikte yaşadığınız yaşı ileri büyüklerini evde kalmaları konusunda uyar. Devletimiz virüsten korunmak için tedbirlerini aldı. Ancak bu konuda çok hızlı başarılı olunabilmesi için hepimize görev düşüyor. Bunu için senin de desteğine ihtiyacımız var. Lütfen günde birkaç defa ellerini ve yüzünü sabunlu su ile güzelce yıka. Eğer etrafında el yüz temizliğine dikkat etmeyen birilerini görürsen lütfen onları da uyar. Ayrıca kalabalık ortamlarda bulunmamak ve mümkün olduğunca az temas koronavirüs ile mücadele etmek için çok önemli."
Öğrenciler de Kaymakam Sayar'ın mektubuna videoyla verdiği yanıtta, tedbirlere uyduklarını, uzatan eğitime de katıldıklarını aktararak, teşekkür etti.
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Kaymakam Sayar’dan öğretmen ve öğrencilere mektup

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gürpınar, Fatih, Güncel

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Kaymakam Sayar'dan öğretmen ve öğrencilere mektup

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