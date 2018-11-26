Kaymakam Şekerci, Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Gercüş
Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçede göreve yeni başlayan öğretmenlerle bir araya geldi.
Şekerci, yaptığı açıklamada, liselerde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ahlaklı öğrenciler yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Şekerci, şöyle dedi:
"Bunun için en büyük iş, öğretmenlerin örnek olacak çalışmalar yapması ve davranışları sergilemesidir. Öğrencilerimiz sadece okuldaki halleriyle değil, sosyal ve ekonomik halleriyle de gündemimizde olmalı."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur ise eğitime verdiği destekten dolayı Kaymakam Şekerci'ye teşekkür etti.
Mevlüt ŞEKERCİ,Gercüş
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:35