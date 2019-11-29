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Kaymakam Şenay'a ziyaret

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.

29.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:42Kaymakam Şenay'a ziyaret
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.
Altıngöz, Şenay'a ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hazırladıkları "Kuruluş Şehri 'dan Kurtuluş Şehirlerine Ecdada Vefa Ziyareti" projesi ile diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Altıngöz, projenin Bursa, Çanakkale ve İstanbul'a yapılacak gezi programını kapsayacağını kaydetti.
Ziyaretten ve verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, "Kuruluş Şehri Samsun'dan Kurtuluş Şehirlerine Ecdada Vefa Ziyareti" projesinin sosyal ve kültürel yönden öğrenciler arasında olumlu sonuçlar yaratacağını söyledi.

İbrahim Engin, Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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