Haberler » Güncel » Kaymakam Şenay, cami inşaatını inceledi - Haber

Kaymakam Şenay, cami inşaatını inceledi

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Ondokuz Mayıs Mahallesi'nde inşaatı devam eden camide incelemelerde bulundu.

04.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:56 Kaymakam Şenay, cami inşaatını inceledi
Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Ondokuz Mayıs Mahallesi'nde inşaatı devam eden camide incelemelerde bulundu.
Şenay, Ondokuz Mayıs Merkez Cami Yaptırma ve Yaşarma Derneği Başkanı Erdoğan Yolaydın'dan bilgi aldı.
Caminin yer ve mevki olarak uygun yere yapıldığını belirten Şenay, imkanları dahilinde destek arayışı içinde bulunacağını söyledi.
Erdoğan da yapımına Mayıs 2014'te başlanılan cami inşaatının nakit sıkıntısı nedeniyle durdurulduğunu anlattı.
Cami inşaatı için borçları bulunduğunu belirten Yolaydın, "Bazı yerlerden destek sözü alarak cami inşaatına başladık ama beklediğimiz desteği göremedik. Piyasaya acil olarak vermemiz gereken borcumuz var. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü - Haber
17:21   Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Haber
17:20   TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması - Haber
17:19   AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:29:48