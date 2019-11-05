Haberler » Güncel » Kaymakam Şenay'dan jandarmaya ziyaret

Kaymakam Şenay'dan jandarmaya ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

05.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:34Kaymakam Şenay'dan jandarmaya ziyaret
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Gönüllü, Şenay'a bölgenin asayiş durumu, sorun ve isteklerini içeren brifing verdi.
Daha sonra Jandarma Komutanlığının çamaşırhane, mutfak ve idari bölümünde incelemelerde bulunan Şenay, Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Şenay, hayırsever iş adamları tarafından alınan televizyonu da birliğe hediye etti.
Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem de bulundu.

İbrahim Engin, Jandarma, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Bitlis'te uçurumdan atlayan 315 koyun telef oldu
19:18 Avcılar'da kadınlar'dan, kadın cinayetleri protestosu
19:16 Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 779'a ulaştı
19:16 DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı
19:16 Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine ceza
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
5.11.2019 19:20:48