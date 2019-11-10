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Kaymakam Şenay'ın mutlu günü

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Zümrüt Çalışkan ile Çorum'da dünyaevine girdi.

10.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30Kaymakam Şenay'ın mutlu günü
Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Zümrüt Çalışkan ile 'da dünyaevine girdi.
Kaymakam Şenay ile Dr. Zümrüt Çalışkan'ın nikahını, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.
Evlilik cüzdanını geline teslim ederek mutluluk dileyen Aşgın, yeni çifte, Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve fincan takımı hediye etti.
Genç çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Ferhat Çarıkcı ve Dr. Elif Şahin yaptı.
Nikaha, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Karaköse, daire amirleri, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, gönderdiği telgrafla çifte mutluluk diledi.

Değerli Taş, Kavak, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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