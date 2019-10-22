Haberler » Güncel » Kaymakam Şener Muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Şener Muhtarlarla bir araya geldi

Kilis'in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarlar ile bir araya geldi.

22.10.2019 09:59Kaymakam Şener Muhtarlarla bir araya geldi
Kilis'in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarlar ile bir araya geldi.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde muhtarlara kahvaltı verdi. Programa Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Jandarma Komutanı Murat Yıldız, Emniyet Amiri Seçkin Kaya, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarların Devlet ile vatandaşlar arasında köprü ve yerel yönetimlerin de temel taşı olduğunu belirttikten sonra vermiş oldukları hizmetlerden ötürü tüm muhtarlara teşekkür etti. - KİLİS

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Mobilya atıklarından üretilen oyuncaklar çocuklara hediye edildi
12:38 EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARI ARASINDAKİ REKABET KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ
12:37 Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
12:36 Malezya ile Hindistan arasında Cammu Keşmir gerilimi
12:36 Aksaray'da imara aykırı olan 20 yapı yıkıldı
12:36 TRT World Forum 2019
12:36 Karınca, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu
22.10.2019 12:38:55