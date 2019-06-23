23.06.2019 14:07
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Kaymakam Şener vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Şener vatandaşlarla bir araya geldi

Kilis'in Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, Polatbey köyünde vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kilis 'in Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, Polatbey köyünde vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Şener, daire amir ve müdürleriyle birlikte Her ay yapılan köy ziyareti ve vatandaşla buluşma toplantısı Polatbey Köyü'nde gerçekleşti. Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Şener, Vatandaşların taleplerini tek tek dinledi. Kaymakam Şener, daire amirlerine konuların takibini, ne gerekiyorsa ilgili birimlere iletilmesi hususunda talimatlar verdi. İhtiyaçların yerinde dinlenilmesi ve görülmesinin önemini vurgulayan Kaymakam Şener, vatandaşların yoğun katılımından dolayı teşekkür etti. - KİLİS
Kaynak: İHA
Polateli , Kilis , Yaşam

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