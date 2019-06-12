Kaymakam Şeref Gülyer vazifesine başladı

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine Kaymakam olarak atanan Şeref Gülyer'in göreve başladığı bildirildi.1988 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kaymakam Gülyer, İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2010 yılında mezun olan Gülyer, 2011-2019 yılları arasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda müfettiş olarak görev yaptı. 2019 yılında Bingöl İli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam refikliği stajını Çanakkale'nin Ayvacık ve Samsun'un Tekkeköy ilçelerinde tamamladı. 30 Mayıs 2019 tarihli bakanlık onayı ile Kütahya'nın Aslanapa ilçesine Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.10 Haziran 2019 tarihinde Aslanapa ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Şeref Gülyer'in evli ve bir çocuk babası olduğu ve iyi derecede İngilizce bildiği açıklandı. - KÜTAHYA