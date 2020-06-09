Kaymakam Sevgili'den Jandarmaya başarı belgesi

Adana'nın Tufanbeyli İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede görev yapan Jandarma personelini, 4 Nisan ve 4 Mayıs arasında korona virüs nedeni ile ilçede gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam Sevgili'den Jandarmaya başarı belgesi
09.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:47
Adana'nın Tufanbeyli İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede görev yapan Jandarma personelini, 4 Nisan ve 4 Mayıs arasında korona virüs nedeni ile ilçede gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Tufanbeyli ilçesinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yaşanan korona virüs salgınına karşı ilçede yürütülen mücadele kapsamında, özellikle 4 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasında uygulanan karantina sürecinde özveri ile çalışan Jandarma personeli ilçe kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, karantina sürecinde vatandaşları korumak ve gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasında gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin başarı belgesine layık olduğunu ifade ederek,"Göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Durmuş ve personeline teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum"dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tufanbeyli, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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