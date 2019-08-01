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Kaymakam Sevgili'den polise başarı belgesi

Manisa Köprübaşı Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında üstün gayret gösteren Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

01.08.2019 16:49 Kaymakam Sevgili'den polise başarı belgesi
Manisa Köprübaşı Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında üstün gayret gösteren Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.
İlçe Emniyet Amiri Mustafa Özkan'a başarı belgesi takdim eden Kaymakam Sevgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi zehirlemek isteyen bu zehir tacirlerine emniyet ekiplerimiz yoğun ve gayretli çalışmaları engel olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Devletimiz, zehir tacirlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Manisa Köprübaşı, Mustafa Özkan, Köprübaşı, Güncel

Kaynak: AA

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