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Kaymakam Seyhan'dan esnaf ve kurum ziyaretleri

Abana ilçesinde Kaymakam Tarık Buğra Seyhan tarafından esnaf ve kurum ziyaretleri yapıldı.

19.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:34Kaymakam Seyhan'dan esnaf ve kurum ziyaretleri
Abana ilçesinde Kaymakam Tarık Buğra Seyhan tarafından esnaf ve kurum ziyaretleri yapıldı.
Kamu personelini çalışma ortamında ziyaret eden Seyhan, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı. Esnafları da gezen Seyhan, hayırlı ve bereketli kazançlar temennilerini ileterek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci görev yeri olan Abana'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Vatandaşlarla tanışmak amacıyla esnaf gezisi yaptığını anlatan Seyhan, "Abana, konum itibarıyla çok güzel bir ilçe. İnsanları da bizleri büyük bir içtenlikle karşıladı. Esnaflarımızla da kucaklaşmak, varsa bir talep ve istekleri onları da yerine dinlemek amacıyla bir gezi yaptık. Bereketli kazanç dileklerimizi ilettik, verimli bir program oldu. Bu çerçevede kamu kurumlarımızı da ziyaret ettik, arkadaşlarımızın çalışmaları hakkında bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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