26.06.2019 16:03
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Kaymakam Sezer, muhtarlarla toplantı yaptı

Kaymakam Sezer, muhtarlarla toplantı yaptı

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer , mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.
Kaymakam Sezer, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ilçenin her alanda üretimi artırmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek yeni projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını anlatan Sezer, şöyle konuştu:
"Önceliğimiz üretmek olacak. Üretmek zorundayız, üretmeden tüketmek yok arkadaşlar. Köylümüz, yumurtasını, sütünü, sebzesini marketten alırsa ve ürettiği ürünün fazlasını getirip satmak dururken kendisi de tüketici olursa Türk toplumu olarak sanayide, tarımda, ekonomide geri planda kalırız. Onun için hep beraber çalışmalıyız. Çubuk'ta da bu güç ve kuvvet var, hep birlikte gayret göstereceğiz ve üreten bir toplum olacağız."
Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda, her zaman görüştüklerini ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyledi.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam , İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, İlçe Vakıf Müdürü Alaattin Olmuş, Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Esre, daire amirleri de katıldı.
Kaynak: AA
Anadolu Lisesi , Uğur Sezer , Çubuk , Güncel

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