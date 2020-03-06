Kaymakam Sezik'ten huzurevi ziyareti

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kemal Kaplan Huzurevinde kalan kadınları ziyaret etti.

Ziyarette kadınlara karanfil veren Sezik, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Sezik, kendilerini büyük emek ve fedakarlıklarla büyüterek bugünlere hazırlayan büyüklerinin sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil, sıklıkla yüzlerini güldürmek istediklerini dile getirerek, "Huzurevindeki yaşlılarımızı da önemsiyoruz. Devletimizin huzurevi sakinlerine verdiği bütün imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaları için çalışıyoruz. Sizlerle en iyi şekilde ilgilenerek hayır dualarınızı almak istiyoruz. Diğer taraftan, huzurevi personelimizin de bu anlayışla hizmet ettiklerinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Sezik, huzurevi sakinlerinden Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçikler başta olmak üzere devlet ve millet için hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.