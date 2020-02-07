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Kaymakam Sinanoğlu: "Cizrespor yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek"

Takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Cizrespor'da futbolcular, takımın ligde devam etmesi için Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, destek istedi.

07.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:39Kaymakam Sinanoğlu:
Takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile kulüp başkanı tarafından ligden çekilen 'da futbolcular, takımın ligde devam etmesi için Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, destek istedi.

TFF 3. Lig 2. Gurup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ancak kulüp başkanı Maruf Sefinç tarafından hakemlerin ve gözlemcilerin takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile ligden çekilme kararı alınan Cizrespor'da futbolcular, Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu ziyaret edip, kulübün yoluna devam etmesi için takımlarına destek istedi.

Cizresporlu futbolcuların yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, "Cizrespor'umuz son günlerde yaşadığı birtakım olumsuzlukları atlatarak daha güçlü bir şekilde yola devam edip mücadelesini sürdürecektir. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olarak maddi manevi her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket ederek Cizrespor'un başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. Cizrespor'a önümüzdeki maçlarda başarılar diliyor, Cizreli sporseverlerimizi de maçlara davet ediyor, desteklerini bekliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Davut Sinanoğlu, Cizrespor, Spor

Kaynak: İHA

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