Haberler » Güncel » Haber

Kaymakam Sinanoğlu hafızlık bölge birincilerini makamında kabul etti

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş'u makamında kabul etti.

17.09.2019 15:17Kaymakam Sinanoğlu hafızlık bölge birincilerini makamında kabul etti
Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş'u makamında kabul etti.

Geçtiğimiz gün Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş, 1 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak olan hafızlık yarışması Türkiye finali ön elemesine katılmaya hak kazandı. Şampiyon hafızlar Türkiye finali öncesinde Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hafızlık bölge birincisi öğrencileri ve hafızlığını tamamlayıp ihtisas için il dışına gidecek olan öğrencileri makamında kabul eden Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, hafızlık bölge birincisi olan öğrencilerini ödüllendirerek, emeği geçen hocalara, öğrencilere, ailelerine ve tüm Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti başarılar diledi. - ŞIRNAK

Hatice Çarpar, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:50 Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
20:48 Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
20:46 Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü Iğdır'da kutlandı
20:45 Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'daki ırkçı saldırı
20:45 Bakan Selçuk Van'dan ayrıldı
20:44 Mansur Yavaş talimat verdi Atatürk Orman Çiftliği kurtuldu
20:43 Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu (2)