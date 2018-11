Kaymakam Sırmalı'dan Emekli Öğretmenlere Vefa Ziyareti

23 Kasım 2018 Cuma 14:42



Balıkesir'in Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı ile Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, emekli öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret ederek uzun yıllar hizmet ederek Türk Milli Eğitimine sağladıkları önemli katkılar sebebiyle minnet ve şükranlarının ifadesi olarak kendilerine plaket ve çiçek hediye ettiler.24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilk ziyaret emekli Öğretmen Ali Yenice ve eşi emekli Öğretmen Dürdane Yenice'ye yapıldı. İkinci olarak bir süre önce vefat eden emekli Öğretmen Bahri Çiftçi'nin eşi Cennet Çiftçi ve ailesi evlerinde ziyaret edilerek kendilerine baş sağlığı dileklerinde bulunuldu. Ziyaretlerin üçüncüsü ise emekli Öğretmen Ziya Bağ ve eşi emekli Öğretmen Habibe Bağ'ın evinde gerçekleştirildi. Emekli öğretmenler bu ziyaretten duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdiler.Ziyarette açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Bizler, hayatın merkezine insanı alan, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensubuyuz. Bu itibarla tüm hayatımız boyunca etkisini yakından hissettiğimiz, kişiliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde fedakarca çalışan öğretmenlerimizin gayretleri her türlü övgüye layıktır. Öğretmenler Günü, fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Öğretmenlerimizi sadece bir gün değil her an hatırlamalı ve hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi en iyi şekilde göstermeliyiz. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlar, emekli öğretmenlerimizin de sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ederim" dedi.Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç: "Öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi, saygı ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla onların ellerini öpmeliyiz. Emekli olan öğretmenlerimizi ziyaretimiz esnasında öğretmenlerimizin duygu ve düşünceleri bizleri çok etkiledi. Onlardan öğrenebileceğimiz çok şeyler var. Gerçekten öğretmenlik farklı bir meslek, hala o mesleğin izleri karakterleri üzerlerinde devam ediyor. Sevdikleriyle beraber daha nice öğretmenler gününe ulaşmalarını yüce Allah' tan diliyorum." dedi. - BALIKESİR