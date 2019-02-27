Kaymakam Sırmalı'dan Kudar Ailesi Taziye

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Türkiye'nin ilk özel Etnografya Müzesi'ni Balıkesir'i Edremit ilçesinde kuran Alibey Kudar (87), hayatını kaybetti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, aileye taziyede bulundu.Alibey Kudar, ilkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra, 1991 yılında Edremit'in kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk özel Etnografya Müzesi'ni kurdu. Doğduğu toprakları müze ile tanıştıran Kudar, UNESCO destek belgesinin yanı sıra uluslararası ve Türkiye genelinde 36 ödülün sahibi oldu. Alibey Kudar, 87 yaşında hayata veda ettiEdremit Kaymakamı Ali Sırmalı, bölge turizminde önemli bir yer tutan Tahtakuşlar Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi. Kaymakam Sırmalı, "1991 tarihinde bu gördüğünüz Etnografya Müzesi'nin açılışını yaptı. Gerçekten de içinde çok değerli eserler bulunmakta. Böyle bir galeriyi ilçemize kazandırdığı için rahmet ve saygıyla kendisini anıyoruz. Bundan sonraki süreçte oğlu Selim Kudar inşallah bu galerinin yönetimine devam edecek. Edremit bilindiği gibi turizm beldesi.İlçemizin her yönüyle deniziyle, Kazdağları'yla, kültürüyle tanıtılması çok önemli. Bu tür yerlere çok önem veriyor ve bu çalışmaları yapanlara destek veriyoruz" dedi. - BALIKESİR