Kaymakam Sırmalı; "Yanınızdayız. Yanınızda Olmaya Devam Edeceğiz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:52

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle okul ziyaretinde bulundu.Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Hamiyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti. Yapılan ziyarette Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve yetkililer bulundu.Gerçekleştirilen ziyarette okulda engelli öğrenciler için yaptırılan çocuk oyun grubu incelendi.Daha sonra okuldaki öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Sırmalı öğrencilerle tek tek sohbet ederek günlerini kutladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anısına öğrencilere hediyeler takdim eden Kamkam Sırmalı; "Engellilik alanındaki sorunlar sadece engelli bireyleri değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren sorunlardır. Devletimiz her zaman sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarına eşit hak ve imkanlar sunarak temel hak ve özgürlükler konusunda vatandaşlara daha yakın olmaya, onların sosyal yaşama katılımlarını artırma konusunda hizmet sunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirimizi anlayarak yaşayabilmek en büyük gayemizdir. Bu amaçla bizler, engelli öğrencilerimiz başta olmak üzere geleceği emanet ettiğimiz yarınlarımızın en iyi koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla çalışma gayreti içerisindeyiz. Engellilerimizi hayatın içerisine katmak ve hep birlikte engellilerin önündeki engelleri aşmak dileğiyle bu anlamlı günün toplumsal duyarlılığı ve sorumluluğu arttırması temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR