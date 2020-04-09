Kaymakam sokak hayvanlarını besledi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:46
İçişleri Bakanlığı'nın 05 Nisan 2020 tarihli ve 6240 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere sokak hayvanlarını beslenmesi konusunda Belediye, Polis ve Jandarma ekipleri çalışmalar yürütürken, ilçe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu çalışmalara katılarak sokak hayvanlarına kendi elleriyle besledi.
Kaymakam Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "İçimizde, bulunduğumuz bu zor dönemde sokak hayvanlarının da şefkate ve bakıma ihtiyaçları var. Elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Polis ve jandarma ekipleri düzenli olarak sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıyorlar. İnşallah bu zor günleri devletimizin uygulamaya koyduğu kurallara harfiyen uyarak atlatacağız" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA