Kaymakam Solak Askerlerle Bir Araya Geldi

Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
İlçe Jandarma
Komutanı Fatih
Hati ve İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade
Albay İlker Ertuğrul'u ziyaret eden Solak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından askerlerle bir araya gelerek sohbet eden Solak, başarı temennisinde bulundu.
Solak, "Sevdiklerinizden uzaklarda vatani görevinizi yerine getiriyorsunuz. Sizlerle birlikte olmak güzel. Hepinize hayırlı teskereler diliyorum." dedi.
Jandarma, Asım Solak, Başkale, Güncel
Kaynak: AA