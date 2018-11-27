Kaymakam Solak'ın Okul Ziyaretleri

Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak
, ilçedeki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi.
Kaymakam Solak, Atatürk
İlk ve Ortaokulu ile Ayyıldız İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüştü.
Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimde araç gereç eksiği olan okullara kaynak sözü verdiklerini belirterek, "Belediye ve Kaymakamlık
olarak eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Bizim ve ülkemizin geleceği olan insanların yetiştirilmesine katkı sunacağız." diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk,Asım Solak,Başkale