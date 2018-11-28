Kaymakam Solak, Muhtarlarla Buluştu

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, muhtarlarla bir araya geldi.Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Solak, kentte yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaparak muhtarların taleplerini dinlemek istediklerini söyledi.Bu yıl birçok mahallede güzel çalışmalar yapıldığını belirten Solak, "Çalışmalar halen devam ediyor. Biz belediyemiz ve kaymakamlığımızın bütün kurumları ile buradayız. Sizlerin talepleri bizler için değerlidir. Devletimiz tüm sorun ve sıkıntıların üstesinden gelecek güçtedir." dedi.Konuşmanın ardından Solak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.