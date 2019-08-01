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Kaymakam Solak'tan Kur'an kursuna ziyaret

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, yaz Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti.

01.08.2019 17:13 Kaymakam Solak'tan Kur'an kursuna ziyaret
Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, yaz Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti.
Kaymakam Solak beraberinde İlçe Müftüsü İsmail Aydın ile Merkez Yeni Cami, Molla Hamit Cami, Said-i Nursi Kur'an kursu ve Haticetül Kübra Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Solak, dini eğitim almak isteyen çocuklar için böyle bir fırsatın oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.
Solak, çeşitli hediyeler dağıttığı öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Kaymakam Solak ve eşi Esra Solak daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

İsmail Aydın, Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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