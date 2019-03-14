Kaymakam Solak'tan Okul Ziyareti

Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, Sallıdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile ilçeye 30 kilometre mesafedeki Sallıdere köyüne giden Kaymakam Solak, köy okulundaki öğretmenlerle bir süre görüştü ve öğrencilere hediyeler sundu.
Kaymakam Solak, okulun eksikliklerinin giderilmesi için ilgililere talimat verdi.
Solak, burada yaptığı açıklamada, okulları ziyaret ederek öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinlediklerini belirterek, "Kaymakamlık
ve Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi için devletimiz bu konuda gerekli destek ve kaynakları sunmaktadır." dedi.
Asım Solak, Başkale, Güncel
Kaynak: AA