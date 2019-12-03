Haberler » Güncel » Kaymakam Solak, yapımı süren okul binasını inceledi - Haber

Kaymakam Solak, yapımı süren okul binasını inceledi

Başkale Kaymakamı Asım Solak, ilçede yapımı devam eden 24 derslikli okul binasında incelemelerde bulundu.

03.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:46Kaymakam Solak, yapımı süren okul binasını inceledi
Kaymakamı Asım Solak, ilçede yapımı devam eden 24 derslikli okul binasında incelemelerde bulundu.
Yeni Mahallede inşa edilen binayı gezerek ilgililerden bilgi alan Solak, okulu en kısa zamanda tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunmak istediklerini söyledi.
Kente yeni eğitim yatırımları kazandırdıklarını belirten Solak, şöyle konuştu:
"İlçemize 24 derslikli bir lise binasını kazandırdık. Okul binalarının artırılması konusunda yoğun çaba gösteriyoruz. Eğitim kurumlarının ilçemizde yapılmasına destek veriyoruz. Hem yeni eğitim kurumlarının yapılması hem de nitelikli eğitim kurumlarının ilçemizde bulunması en temel hedefimiz. Çocuklarımız okusunlar, devletimiz ve bizler tüm imkanlarımızla onların yanında olacağız."
Solak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ve Şube Müdürü Cüneyt Yaman eşlik etti.

Asım Solak, Başkale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı - Haber
15:20 Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Haber
15:20 Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması - Haber
15:19 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
15:14 Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den tek cümlelik açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:21:45